Domitille GALIBERT

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur Bâtiment et ouvrage d'art à l'INSA de Toulouse en 2006, j'ai débuté ma carrière professionnelle au sein de la société GFC Construction , filiale de Bouygues Construction , à Montpellier, en tant que conductrice de travaux sur des opérations diverses de logements en GO seul, centre de rétention en TCE, hôpital en restructuration et neuf, centre pour la DIRSO...

J'ai ensuite rejoins la société GALLEGO à Tarbes, où j'ai renforcé mes compétences dans la construction par la réalisation d'étude de prix en TCE, de suivi opérationnel en phase travaux et de montage immobilier.

Enfin, je suis intervenue en tant que maitre d'œuvre d'exécution et OPC dans le cabinet d'architecte FRANCOIS FONTES, à Montpellier, sur de nombreuses opérations dont des logements, des bureaux, une concession automobile, et la restructuration des Halles de Sète, de la phase APS à la phase DCE jusqu'aux OPR comprises.

Actuellement en poste au sein de la société La Sodérec, à Montpellier, en tant qu'assistant maitrise d'ouvrage, je dispose aujourd'hui d'une expérience globale dans le management de projets du fait de mes nombreuses expériences qui me permettent d'avoir une vision complète sur une opération de construction de son montage financier et juridique à sa réalisation clés en main.



Mes compétences :

BTP

Ingénierie

Bâtiment

Gestion de projet

Construction

Management