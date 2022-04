Domitille MORGUE

- Développement et gestion des compétences, formation



- Gestion des recrutements et des mobilités



- Gestion de projets RH (GPEC,séniors, prévention des risques psycho-sociaux) et de formation



-Mise en oeuvre d'un SIRH formation -compétences



- Réalisation d'audits internes de type organisationnel



-Création de supports de communication interne







Mes compétences :

Développement

Développement de projets

Formation

Gestion des carrières

Gestion des compétences

GPEC

Prévention

Prévention des risques

Recrutement

Risques psycho sociaux

Audit

ADP Human Resources