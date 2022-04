Domitille RICHARD

15 ans en marketing et communication, un parcours mixte annonceur et agence, une expérience à 360° des supports off et on-line et la connaissance de secteurs variés en tant qu'auto-entrepreneur me permettent de faire émerger vos messages dans des marchés saturés!



De la réflexion stratégique à la définition du positionnement, des axes différenciant, du message, des cibles à la mise en place de la stratégie Marketing et Communication à 360° et la création de dispositifs innovants, je gère la communication de plusieurs grandes marques pour optimiser au maximum leur visibilité.



Au sein de l'agence Care, je serais ravie de vous apporter une vision innovante de la gestion de marque. N'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Réflexion Stratégique

Budget & Achat

Marketing Opérationnel

Management d'équipe

Management de projet

Communication

Conseil Média

Marketing

Média

Enfance

Créativité