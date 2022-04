Domitille VINCENT

En recherche active d'un poste de chargée de communication





Compétences :

- Maîtrise des enjeux de communication de la Grande Distribution (Roady, Go Sport, Bouygues Telecom, darty, Sergent Major), ainsi que de la stratégie de communication de lancement de marque (SYM, CÜBB, Tourizoom, Le Rire Médecin) : gestion du plan de communication, identité visuelle, stratégie média & hors média.

- Connaissance approfondie de la chaîne graphique et du suivi de production sur tous type de support (Vidéo, Radio, Web, PLV, print).

- Gestion de budget de production / média / prestataires.

- Management d’équipe (commerciales et créatives).

- Gestion et suivi de plusieurs projets de front.



Mes compétences :

Gestion de projet

Publicité

Web

Communication