Donat PRIN

Acteur de la mobilité urbaine



Créée en 2001, Mobilille est une entreprise d’insertion spécialisée dans les services à la mobilité.



Elle regroupe les activités d’accueil sur les parkings à proximité des stations de métro (accueil, mise en relation, saisie informatique, enquêtes de satisfaction…) ainsi que les services de location de vélos.



Mobilille est chargée de l’entretien du parc de vélos et de l’approvisionnement des stations V’Lille, le vélo en libre-service de la métropole lilloise, lancé à l’automne 2011.



Les tournées pour l’approvisionnement des stations en vélos en libre-service ont été optimisées pour réduire au maximum les émissions de CO2. Des indicateurs d’éco-conduite ont été mis en place dans le même esprit de réduction des émissions de gaz à effet de serre.



Plus de 15 000 opérations de vérification et de réparation

Triple certification : ISO 9001 (Qualité)– ISO 14001 (Environnement), OHSAS 18001 (Sécurité)



http://www.groupevitaminet.com/mobilille/





Mes compétences :

Gestion d'entreprise

Gestion de projet

Management