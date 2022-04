Donatien IZENIC

Diplomé de l'ESDES Lyon - et spécialisé en management et ressources humaines, j'ai effectué différents stages dans des services RH en support ou en recrutement. Suite à ces stages j'ai voulu apprendre le métier de chef de marché chez DANONE société Blédina pour accroître mes compétences dans un autre domaine appartenant à ma formation initiale. Je me suis donc occupé d'avril 2007 à Novembre 2009 de mes 56 clients hyper et supermarchés dans le Finistère.

Depuis Novembre 2009, je suis Officier dans la Marine Nationale comme directeur de foyer = > c'est une nouvelle expérience notament en terme de management pour une durée initiale fixée à 3 ans.

izenic@hotmail.com



Mes compétences :

Chef de marché

COMMERCE

Commercial

Distribution

Grande distribution

Management

Merchandising

Ressources humaines

Vente