Donatien SORIAL

Consultant confirmé dans la mise en œuvre de solutions décisionnelles de multiples solutions leaders du marché avec une excellente connaissance de différents domaines fonctionnels.



A l’écoute des interlocuteurs métiers, j’ai acquis et développé une expertise fonctionnelle et mes compétences techniques ont permis la réussite des projets auxquels j’ai collaboré.



Voici mes domaines de compétences :



ETL: Infomatica, sunopsis, Genio, Datastage Server et Datastage PX

Reporting: Business Object, Cognos Reportnet et Cognos 8

OLAP: Hyperion Essbas, PowerPlay

SGBD: MySQL, PL/SQL, Oracle, MS SQL Server

Chaîne décisionnelle: SASV9, IBM Infosphere Data Quality, IBM Infosphere CDC

ERP : PeopleSoft

MDM : IBM Infosphere Master Data Management

Méthodologie: UML, Merise, Modélisation dimensionnelle, gestion de projets, Design Pattern

Langage informatique: C, C++, java (j2EE, jsp), php, SQL, Kmel, VHDL, XML, (X) HTML, ASP

Système d'exploitation: Dos, windows 9x/NT/XP, Unix, Linux

Gestion et finance: comptabilité générale, analyse et gestion financières, macroéconomie, organisation des entreprises, droits des affaires, marketing

Fonctionnel : Réalisation de normes de développements et spécifications technico-fonctionnelles.



Langues : Anglais (Correct), Allemand (passable), Arabe (Débutant), Japonais (Débutant)



Mes compétences :

Technique

Indépendant

Cognos

MOE

IBM

Informatique

Décisionnel

Datamart

Freelance

ETL