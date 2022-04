Donatienne GRUSON

Je dirais simplement que je suis en quête d'une collaboration à taille humaine, dans une entreprise avec laquelle je partagerai les mêmes valeurs. Mes principales qualités sont la discrétion, le sens du service, l'esprit d'équipe, la persévérance et le soucis du détail. J'aime parler Anglais et souhaiterais pratiquer à nouveau cette langue que j'utilisais beaucoup par le passé. A mon sens, la réussite professionnelle passe par le plaisir d'exercer le métier que l'on aime, et non pas par la quantité de diplômes obtenus ou le nombre d'années d'expérience acquis.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word