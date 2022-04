Donche GRÉGORY

Je suis né à Saint Nazaire en Loire Atlantique, je vis à la Réunion depuis l'âge de 12 ans.



A travaillé 10 ans au magasin Decathlon Saint pierre j ai vécu l'ouverture en 1800m² en 2006 puis son agrandissement en 4200m² en 2013. J ai travaillé dans 5 Univers et j ai également été formateur linéaire pendant plus de 2 ans sur l'ensemble des magasins Decathlon Réunion.



J ai obtenu mon diplôme de manager de rayon depuis juin 2013.

En 2016 j'ai réalisé un Cif et obtenu mon diplôme BPREA (responsable exploitation agricole)



Mes compétences :

Achats des produits

Gestion des stocks

Réception des produits

Dynamisme commercial

Accueil client

Construction d' un linéaire

Mise en place des opérations commercials

Animer une équipe de travail

SAP QM CA

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Organisation