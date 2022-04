Passionée de sport (28 ans dans un club de gymastique), gymnaste puis entraineur j'ai eu l'occasion de rentrer chez Decathlon à mi temps, et depuis je n'en suis jamais sortie !

Impliquée et passionnée par la boite j'ai pu rapidement avoir des responsabilités et évoluer sur un projet vertical.

J'aimerai via cette page de profil pouvoir creer des liens avec de futur(e)s collaborateurs(trices) qui auraient envie d'intégrer Decathlon. N'hésitez pas à me faire parvenir votre candidature à elvire.anglade@decathlon.com