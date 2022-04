Dondey THIERRY

Après des études classiques dans le domaine du bâtiment, j'ai passé mes diplômes de Guide de Haute Montagne et de moniteur de Ski pour vivre pleinement ma passion de la montagne. J'ai collaboré pendant 24 ans avec l'UCPA. association dans laquelle, au cours des saisons, j'ai occupé de nombreuses fonctions de technicien sportif,à responsable d'activité, puis gestionnaire et directeur de centre. Tout au long de ces années j'ai continué à me former et à passer des qualifications notamment dans le domaine de la qualité.



Dans le cadre d'une volonté d'évolution personnelle et professionnelle, en 1999, j'ai bénéficié d'un Congé Individuel de Formation pour passer, en 1 an, un Master 2 de Gestion de la Qualité. Ce nouveau diplôme m'a permis de faire de nouvelles expériences professionnelles plus particulièrement dans le domaine de la formation en entreprise.



Toujours en veille active dans mon premier périmètre d'activité ( le sport, le loisirs et le tourisme). j'ai pu exercer plusieurs responsabilités dans des stations de montagne (été/hiver) soit comme Directeur de station, d'office de tourisme ou chargé de développement.



En 2008 grâce à mon réseau, j'ai, de nouveau, collaboré avec une filiale de l'UCPA pour répondre à un projet novateur (unique en France et en Europe)du département de l’Isère sous le titre de Village Sportif de L’Isère.



Ce projet avait pour objectifs :

- Animer le territoire par une offre représentative des sports en Isère

- Promouvoir l’Isère sportive

- Transmettre les valeurs du sports en valorisants les clubs et les comités départementaux

- Projet de 3 ans renouvelable une fois



Le rôle de l'Ucpa était, en réponse à un cahier des charges, de concevoir, réaliser, monter, installer et animer ce projet.



Le Village Sportif est un équipement itinérant dédié au sport.

En aout 2008 j'en suis devenu le directeur.



Quelques chiffres :

- 4500 m² de surface

- 17 étapes en 3 ans sur l'ensemble du territoire

- 18 semi-remorques pour la logistique et le transport

- 7 modules thématiques - 38 sports dont 19 pour public handicapés

- accueil tout public et scolaire

- 500 personnes en capacité instantanée de pratiquants

- 2500 personnes par jour

- 220 000 personnes accueillies sur l'ensemble des étapes.

- une équipe de direction de 5 personnes

- Une équipe totale de 60 personnes (chauffeurs, monteurs, techniciens, sécurité, emplois de services, accueil et brevets d'état sportifs)



Résultats en 3 ans : missions accomplit - budgets et délais respectés - résultats financiers positifs.



Des contraintes budgétaires ont obligées le client à interrompre l'expérience au bout des 3 premiéres années. L'EURL VSI SL a été dissoute.



Ces deux dernières années ont été l'occasion de diversifier mes acquis et mon expérience, l'un dans un domaine technique , l'autre dans l'univers de l’hôtellerie.

Je suis en recherche active d'un autre projet.



Mes compétences :

Qualité

Organisation d'évènements

Management

Organisation du travail

Conduite de projet

Sport