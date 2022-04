Dongbo GUO

J’ai 28 ans. J’ai fait des études de philosophie en France à la Sorbonne jusqu’en 2006. Auparavant, j’avais eu un diplôme à l’école des Beaux Arts de Tianjin en Chine.J’ai commencé en France à travailler en tant qu' interprète pour des visites d’artistes chinois à Lille, pour le Cirque de Pékin à Paris, etc. Depuis 2007, je travaille à Shanghai en tant qu' interprète inscrit auprès du Consulat. J’ai assuré de nombreuses missions parmi lesquelles de nombreuses visites de chefs d’entreprises françaises, les journalistes de France Info et du quotidien le Monde, la visite d’artistes français, l’accompagnement de l’équipe de Nicolas Sarkozy, les Salons de dégustation de vin, le salon du Chocolat, le tournage de documentaires, etc. J’ai travaillé pour la Mission économique, La Chambre de Commerce et le Consulat.

Pour les journalistes, j’ai assuré les prises de rendez-vous, ainsi que pour certains chefs d’entreprises. J’ai travaillé aussi bien pour traduire des interviews que des discussions informelles. J’ai aussi traduit des textes de toutes sortes (pour des écoles, des sites web).

Si vous avez des questions plus précises, n’hésitez pas à me les poser.

dongboguo@gmail.com

Dongbo

Si vous avez des questions sur mon travail artistique, n'hésitez pas à me contacter par email. Je travaille avec un artiste français et on peint à quatre mains.