Dorothée FABRY CESBRON

Avocat depuis plus de 20 ans avec une expérience de quelques mois en qualité de responsable juridique au sein d'un cabinet d'expertise comptable aixois, je me suis spécialisée en droit des affaires, m'attachant à une approche concrète du droit et des réalités des entreprises. J'assiste mes clients (TPE, PME, entrepreneurs, etc) au plus près de leurs préoccupations, en appréhendant les spécificités de leur secteur d'activité afin de les accompagner efficacement.



Mes compétences :

Droit

Droit des affaires