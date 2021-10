Durand CYRIL

Ingénieur industrie confirmé avec 23 années d'expériences professionnelles, dont 15 ans en management, dans les domaines suivants :

-6 ans dans l'armement ;

-12 ans en PME-PMI (métallurgie et plasturgie) ;

-3,5 ans dans la construction ;

-1,5 ans en aéronautique.



Mes missions : management de la production, industrialisation, conception et réalisation de machines spéciales, développement informatique, maîtrise de la consommation énergétique.



Force de proposition, j'ai su apporter à ces différentes entreprises des solutions innovantes ayant permis leur croissance en terme de CA et de bénéfices.



Mes compétences :

Automatisme

Chiffrage

Construction

Devis

Machines spéciales

Mécanique

Production

Responsable production

Support technique

Creo

Microsoft Excel

Microsoft Office

Solidworks

Visual Basic