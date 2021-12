Edith DESMIS

Directrice Artistique Free-lance, je suis à votre dispo pour vous accompagner et vous conseiller dans tous vos projets de com'.



- Experte en conception, création graphique, print et web.

- Spécialisée en Marketing relationnel, ecommerce, animation commerciale.

- Identité visuelle, charte graphique, identité de marque...

- Experte sur tous les supports de com' :

WEB : site, news letter, bannières, réseaux sociaux...

PRINT : mailing, catalogue, plaquette, flyer, cartes de visites, kakémono...

- J'assure le suivi du projet du brief à la remise des éléments

- J'interviens selon vos besoin sur site ou à distance



Fondatrice-Gérante de ED communication



SITE PORTFOLIO : https://edithdesmis-ed.000webhostapp.com



CV en ligne : https://edesmiscv.wordpress.com/



Mes compétences :

Création, conception graphique

Mise en page

Graphisme

Expertise

Adobe

Email & print

Webdesign

Créativité

Reactivite

Digital marketing

Suivi photo- Achats d'art