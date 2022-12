Fort de 10 années d'expériences commerciales , j'ai décidé de relever un nouveau défi en me mettant à mon compte.C'est donc désormais en qualité d'agent commercial que je propose mon expertise de la vente à toute société recherchant un professionnel passionné, dynamique et ambitieux à qui confier la commercialisation et le développement des ventes de ses produits en Belgique et au Luxembourg.



Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Management

Négociation