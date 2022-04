Elena MAZZINI

Après 20 ans d’expérience en entreprise en tant que cadre à l’international, j’ai décidé de changer d’orientation et de me reconvertir dans l'accompagnement et la relation d'aide.

Je suis psychopraticienne en analyse transactionnelle, sophrologue certifiée et coach professionnel.

Fondamentalement convaincue que chacun de nous peut améliorer son quotidien et sa qualité de vie, j'accompagne des particuliers ainsi que des groupes et des entreprises dans ce cheminement.

Mes connaissances et compétences acquises en techniques de développement personnel et professionnel me permettent aujourd'hui de proposer un parcours adapté à chaque problématique.



Mes compétences :

Coach

Psychothérapeute

Sophrologue