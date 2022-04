Anne-Marie ASSOULINE

Bonjour,



J'accompagne une clientèle privée et professionnelle en coaching, préparation psychologique et thérapies brèves. Les principaux pour mon accompagnement sont la PNL, l'hypnose ericksionnienne, l'hypnose humaniste, l'hypno-Coaching (Maitre Praticienne diplômée de l'IFHE). Je pratique également la psychologie énergie avec différentes méthodes de "tapping" tels que l'EFT, le TAT ...



J'organise tout au long de l'année des ateliers basés sur la détente, la gestion du stress et le bien-être. Ces ateliers s'adressent à la fois aux particuliers et aux entreprises qui souhaitent offrir à leurs collaborateurs les moyens de gérer leur stress afin de préserver leur santé et leur efficacité au travail.



Egalement Animatrice du Yoga du Rire diplomée auprès de l'Institut Français du Yoga du Rire & du Rire Santé, je propose des séances de Yoga du Rire - gymnastique facile et agréable aux multiples bienfaits -aux entreprises et aux particuliers.





Mon engagement personnel est :



- d accompagner les personnes à l'amélioration de leurs performances dans le respect de l'individu

- d établir un rapport de confiance, clarifier, cadrer, encourager, développer, conseiller et valider les résultats.

- de bâtir avec les personnes des objectifs précis et motivants

- d élever le potentiel à son point culminant grâce à une intervention pédagogique non directive, tout en restant attentif au respect de la personne, de sa liberté, de ses capacités et de ses convictions.



Une séance de coaching ou de thérapie ou de yoga du rire dure environ 1 heure.



Les séances se pratiquent sur rendez-vous soit dans mon cabinet, soit en entreprise. Des séances téléphoniques de coaching peuvent également être proposées.



Vous pouvez me contacter par téléphone au 06 72 84 14 51 ou par courriel : amassouline@gmail.com



Mon adresse : 10, rue Gabriel Verdier 93460 GOURNAY-sur-Marne



Site Web :

www.coachamassouline.com



J ai débuté ma carrière professionnelle au sein du Groupe Elf Aquitaine après des études d'Economie complétées par une formation en informatique au CNAM. J ai travaillé au développement d'un système d'Aide à la Décision pour les besoins de la Direction Générale et des Etudes stratégiques du groupe Elf au cours d une mission de trois ans que j ai effectué au MIT (Cambridge USA).



Fondatrice de plusieurs sociétés, dans les secteurs de l'informatique financière, de l'événementiel, des médias (Cinéma, Télévision, Internet) et des nouvelles technologies (cartes à puce sans contact),

j ai également codirigé la société à l'origine de l'installation de nombreuses salles de marchés et d'arbitrage entre 1985 et 1990 et participé au lancement de la première bourse électronique privée française fondée sur le précurseur du CAC 40.



Puis, après une carrière bien remplie de Responsable d Entreprises,

j ai découvert les techniques d accompagnement de la personne et du développement personnel qui ont suscité mon intérêt. J ai suivi une formation auprès de l IFHE en PNL, en Hypnose Ericksonienne, en HypnoCoaching et en Hypnose humaniste. Je suis également initiée au Process Com Coaching et à la CNV (Communication Non Violente). Je pratique l'EFT (Emotional Freedom Techniques" qui est une technique simple, rapide et efficace de relaxation et d'apaisement et qui permet des changements cognitifs positifs.



Mes compétences :

Programmation neuro-linguistique

Illustration

Psychothérapie

Coaching