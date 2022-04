Elena MERIEAU

Cadre Commercial Export quadrilingue (français - anglais - russe - italien) avec plus de 15 ans d'expérience dans le luxe (joaillerie, cosmétiques et accessoires).



Développement commercial : Distributeurs, agents, franchise, Travel Retail, Grands magasins

Analytique : Reporting, prévisions de ventes, gestion des stocks, business plan, suivi des KPIs

Finance : P&L, CAPEX, flux de trésorerie

Juridique : Joint-venture, franchise, concession, distribution exclusive et non exclusive



Mon profile en anglais sur Linkedin

http://www.linkedin.com/in/elenamerieau



Mes compétences :

Distribution sélective

Export

Commercial

Luxe

Cosmétique

Vente

Marketing

Management