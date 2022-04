Elena SERPA DURAN

Conseil/Formation/Accompagnement

Audit/Diagnostics/Préconisations/Evaluations

Aide à la création entreprises/Innovation/Business plan

Méthodologie de projets/Politiques et action publique



Mise en place de Démarches Développement Durable (Agendas 21, transition énergétique, Biodiversité, ressources naturelles)

Contribution et coordination d'actions pour la prévention de Risques Psychosociaux RPS

AMO Démarches Responsabilité Sociale et Environnementale RSE

Accompagnement au changement:

Management Stratégique, Management Organisationnel et Management Opérationnel

- Coach certifiée Directeurs,

- Coach Individuel (Développement personnel, PNL)

- Formatrice en Systémique/Palo Alto-Thérapies brèves, PNL/Méthode LAB, Gestalt/EMDR



Analyse prospective économie politique et Veille règlementaire Industries Commerce International

AMO politiques publiques (évaluation ex-ante, suivi, évaluation ex-post)

Ecologie Urbaine et développement durable urbain (promotion de HQE, éco-quartiers, SCOT, PLUs)



Mes compétences :

Licensing

Projets européens

PROJETS COMPLEXES

Conseil en management

Coordination de projets

Politiques publiques

Risques psychosociaux

Développement durable