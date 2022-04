Elena STEVENS

Je souhaite mettre au service de votre entreprise mon dynamisme et ma polyvalence. Je suis bilingue russe, bonnes connaissances en anglais et les logiciels que vous pouvez utiliser me sont faciles d’accès.

Je suis une passionnée du commerce, de la communication et du contact avec les gens.

Contenu de la polyvalence de mes expériences précédentes à l’étranger et en France dans le domaine des achats et du commerce, je suis compétente pour la fonction d’assistante commerciale.

Disponible, je serais heureuse de vous rencontrer afin de discuter de notre collaboration.













Mes compétences :

Assistante commerciale

COMMERCE

Commerce international

Commerciale

International

Russe