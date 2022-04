Elena VIDAL

Titulaire d’un Master en «Management et Ingénierie des Industries du Tourisme », je possède huit ans d’expérience professionnelle dans les domaines suivants: tourisme, commerce, communication.

Les différentes fonctions que j’ai exercées m’ont permis de développer, notamment, les compétences présentées ci-dessous :

* Analyser un marché ou un secteur,

* Définir et suivre la réalisation des objectifs,

* Travailler en mode projet,

* Coordonner les actions de communication et les évènements.

Concernant mes qualités personnelles, je tiens à souligner la diplomatie et le goût du contact, le sens de l’organisation et la capacité d’analyse. Mes centres d'intérêt sont: randonnée, tennis, cinéma, voyages.

Je cherche, actuellement, un poste ou une mission qui correspondra à mon parcours professionnel et universitaire et qui se situera dans les sphères suivantes : tourisme et développement, accompagnement d’un projet touristique, démarche commerciale, accueil de touristes russophones.



Mes compétences :

Conseil

Tourisme

Commercial

Communication

Développement

Marketing