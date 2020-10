Eleonora CORNAGLIA

Chef de Produit Senior dans le secteur agroalimentaire, mon objectif professionnel est de pouvoir évoluer dans l’univers de la grande consommation et/ou de la restauration



Mes atouts :

- Double parcours commercial et marketing

- Connaissance des réseaux GMS et RHD

- Expérience internationale (de nationalité italienne, j'ai vécu dans 5 pays différents et travaillé au sein de grands groupes internationaux)

- Multilingue (Italien, Français, Anglais et Espagnol niveau bilingue + connaissances en Allemand et Néerlandais)



Mes compétetences :

- pilotage du mix marketing

- gestion de gamme et de marque

- développement et lancement de nouveaux produits

- mise en place d'actions promotionnelles

- développement d'outils d'aide à la vente

- gestion de projet

- management transversal

- analyses de marché





Mes compétences :

Lancement de produits

Marketing opérationnel

Innovation produit

Trade marketing

Gestion de projet

Marketing

Biens de grande consommation

Marketing international

Agroalimentaire

Channel marketing