Eléonore ARMAND

Gestion de projets pour le compte de clients nécessitant les compétences suivantes:



ORGANISATION

- Définir et reformuler les besoins/objectifs et rédiger les cahiers des

charges

- Audit des modes opératoires pour homogénéiser ou améliorer les process

- Concevoir, planifier et accompagner les plans d’actions des solutions choisies



COMMUNICATION

- Assurer la communication transversale (clients, direction, opérationnels)

- Concevoir des outils pédagogiques, proposer des méthodes de travail

- Rédiger et présenter les comptes rendus



MANAGEMENT

- Constituer, coordonner et piloter l’équipe projet

- Conduire les réunions de suivi et être fédérateur sur le projet

- Participer à la conduite du changement



Mes compétences :

Centre d'appels

Client service

Comité de pilotage

Conduite de réunions

Conduite du changement

Définition des besoins

Informatique

ITIL

Management

Microsoft CRM

Pilotage

Relation Client

Service client

Support

Support informatique