Eleonore DI MARIO

MES DOMAINES DE COMPETENCE



Conception, mise en œuvre et pilotage de projets mobilisant tous les acteurs (décideurs, experts, techniciens, grand public) et favorisant une approche participative et transversale (RSE, Agenda 21, Plan Climat, Plan prévention des déchets, etc..)



Généraliste de l'environnement: analyse et gestion des problématiques environnementales dans leurs composantes scientifiques, techniques, juridiques, économiques et sociales



Conseil et proposition de solutions et alternatives répondant aux principes du développement durable



Animation de réunions et de groupes (Mind mapping, World café, photolangage, etc.), concertation



Communication pour informer, sensibiliser et mobiliser tout type de publics (élus, personnels de collectivité ou d’entreprise, consommateurs…)



Mes compétences :

Bilan Carbone

Agenda 21

Vulnérabilité changements climatiques

Climatologie

Energie

Plan Climat Energie Territoire

Gestion de projet

Concertation

Analyse environnementale

Développement durable