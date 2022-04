Eleonore LEFRESNE

En veille permanente, j'étudie toute opportunité au sein d'une entreprise dynamique dans le secteur du textile, en recherche et développement. Je recherche un emploi en tant que responsable bureau d'étude ou technicien de produit avec des perspectives d'évolution. Technicien de produit, responsable bureau d'étude, négoce, travail à façon, Chine, Tunisie, maille coupée cousue, tricot...mon expérience est très complète.

Je maitrise l'anglais technique et je me déplace sur les sites de production, je suis force de proposition.



