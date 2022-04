Eleonore LEROY

Mon parcours m’a donné l’occasion de piloter le développement d’activités et de projets au sein d’entreprises réputées pour leur excellence, et reconnues.

Depuis plus de 15 ans, je travaille ainsi dans un contexte mondial, ce qui fait de moi un atout capable d’intervenir dans des contextes culturels très différents et de faire face à des complexités multiples.

Au-delà de mes compétences techniques, je crois avoir fondé mes expériences sur une vision stratégique globale des actions à mener combinée à une attention constante portée aux détails opérationnels. Mon goût pour la créativité, ma capacité d’adaptation et ma réactivité font de moi un élément moteur.



Mes compétences :

Communication

Organisation

Adaptation

Autonomie