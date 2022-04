Eléonore MARECHAUX

Manager ADV confirmé. Anglais Courant.



La satisfaction client est ma priorité.



Capacité à fédérer les équipes dans un contexte international // aisance relationnelle permettant d’installer une communication constructive et efficace avec mes collaborateurs directs et transverses.



Esprit d’initiative et d’analyse // J'ai pu mettre à profit ces compétences lors de gestion de projets transversaux (Supply Chain, IT, Qualité, Management). Je suis orientée "Résultats" et suis capable de me remettre en question pour progresser et faire progresser mon équipe.



Sens de l’organisation // habituée à travailler sous pression, la gestion des priorités est mon quotidien.



Mes compétences :

Gestion de projets

Administration des ventes

ERP JDEdwards

IFS

Manager

Planning

Logistique

Approvisionnement

Excel

Export

Dynamics CRM

E-commerce