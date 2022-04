Eléonore QUINTIN

Après avoir suivi un parcours en Sciences de l'éducation et de la formation, j'ai choisi de compléter mon cursus avec une formation en ressources humaines par le biais du CNAM. Je suis actuellement accompagnante de demandeurs d'emploi pour l'association SNC.



Après avoir obtenu le concours de rédacteur principal de deuxième classe en décembre 2013, j'ai obtenu un premier poste en tant qu'assistante ressources humaine en EPCI.



Je recherche actuellement un poste en ressources humaines ou dans l'insertion professionnelle du public afin de développer plus de compétences professionnelles.



Mes compétences :

Adaptation facile

Curriculum vitae

Navigation Et Téléchargement Sur Internet

Anglais et espagnol courants

Entretiens individuels

Bureautique

Gestion des ressources humaines