Je suis forte intéressée par le monde nucléaire, et j'ai développé une forte curiosité envers les domaines suivants:

-La sûreté nucléaire et la radioprotection

-Le démantèlement et la déconstruction

-Le cycle du combustible nucléaire



J'ai suivi une formation en ingénierie nucléaire mais aussi en comportement mécanique des matériaux.



Mes compétences :

matériaux

Nucléaire

Radioprotection