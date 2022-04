Elhadj Benmoumen

Site personnel:

https://sites.google.com/site/elhadjbenmoumen/Home

DIPLÔMES

- Ph.D. Linguistique (1996, Université de Montréal, Canada)

- Doctorat Français: Sociolinguistique (1994, BordeauxIII, France)

- Diplôme en Sciences de l'information (1982, ESI Rabat)



* Enseignant à l'Université Internationale ABULCASSIS à l'École Nationale d'Administration et à l'Ecole de Gouvernance et d'Economie (EGE)

* Encadrant en Master et Doctorat: Sociologie des Médias

* Conseiller éditorial et membre du Comité de Rédaction du BESM (Bulletin Économique et Social du Maroc)



CONSULTATION et/ou EXPERTISE:



* LPED (Laboratoire Population Environnement Développement) et INSEA (Institut National de la Statistique et de l'économie Appliquée)

* A.L.E.C.S.O (Organisation de la ligue Arabe pour l’Éducation la Culture et la Science)

* Académie du Royaume du Maroc

* OMS

* Fondation Mohammed V pour les œuvres sociales

* Bulletin économique et Social du Maroc.



EXPÉRIENCE

2005 à ce jour

* Enseignant Universitaire en Sciences du langage et de la communication:

- École Nationale d'Administration;

- Faculté des Lettres de Rabat.



* Consultant-formateur en MindMapping:

Freelance



2003-2005

- Institut Universitaire de la Recherche scientifique Rabat

* Responsable de la cellule de terminologie et traduction

* Membre du comité de rédaction et Conseiller éditorial au B.E.S.M. (Bulletin économique et Social du Maroc.



1998-2003

- Faculté des Lettres de Rabat

* Encadrant DESS en Sciences de la Communication et Métiers du livre.



1995-1998

- Institut d'Études et Recherches pour l'arabisation

* Responsable en Stratégies d'Aménagement Linguistique.



1982-1995

- Institut d'Études et Recherches pour l'arabisation

* Gestionnaire du Département de Sociolinguistique





PUBLICATIONS



2011

"Lexique raisonné en santé reproductive: Anticiper l'improbable et gérer l'incertain"; Éditions Universitaires Européennes; Sarrebruck, ISBN:978-613-1-55547-3



2009

"Transfert des connaissances et nouveau rapport au savoir", in : Bulletin Économique et Social du Maroc, éd. Okad. pp. 219-236

"Ostracisme linguistique et arbitraire culturel", table ronde : Représentation de la femme dans l’imaginaire populaire marocain, publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, pp.25-56.



2008

"Lorsque le lexique fait violence " in : 75ème anniversaire de la revue du Bulletin Economique et Social du Maroc, éd. Okad. pp.71-114.



2005

"Les rituels : une façon de se définir " in : Aspects de la culture orale du Maroc ; Journées Scientifiques du Réseau National des Cultures et Littératures Orales (RENALCO); Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Kénitra ; pp. 159-171.



2003

" Doux euphémismes et spasmes socioéconomiques » in: Rapport du Social, publication du Bulletin Économique et Social du Maroc, éd.Okad. pp.137-152.



2002

"Statistiques et maillage social " in: Rapport du Social 2002, Publication du Bulletin Economique et Social du Maroc, éd.Okad. pp. 197- 207.



2001

"Indicateurs statistiques", in : Rapport du Social 2001, publication du Bulletin Economique et Social du Maroc. éd. Okad. pp. 185- 226.



1999

“ Termogenetic cloning for specialised languages”, in : Offshoot, special issue in and of translation, RGTCS, Vol.II, number 2, 1999, pp.70- 76.



1998

“Socioterminologie et aménagement linguistique”, in : Les Sciences humaines et sociales au Maroc: études et arguments, Institut Universitaire de la Recherche Scientifique de Rabat, pp. 393-405

" Aménagement terminologique: état de l’art.", Turjuman, Numéro Spécial, vol.7, N° 2,octobre 1998, pp.41-69.



1997

"Socioterminologie et communication ", Colloque international: Les nouvelles technologies et l’Ecrit dans les pays sud-méditerranéens, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Série: colloques et séminaires, Rabat, pp. 341-354





Mes compétences :

Mind Mapping

Communication visuelle