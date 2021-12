Actuellement en poste.



Mes compétences :

FONCTIONNELLES

Assistance à Maîtrise douvrage

Analyse de besoins, rédaction des spécifications fonctionnelles détaillées

Recette fonctionnelle, Vérification de chiffrage

Formation et Support utilisateur.





TECHNIQUES



Assistance à Maîtrise dŒuvre

ERP : HRAccess, PeopleSoft

Etudes techniques et détaillées, chiffrage, réalisation

Tests unitaires et dintégration (Quality Center, Teamtrack, Jira).