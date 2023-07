Elisabeth HAUTBOIS

Actuellement en charge des études marketing pour le groupe Crédit Mutuel et CIC ainsi que ses filiales au sein de la direction commerciale France, pôle Expérience clients & collaborateurs.



Diplômée BAC+5 en statistiques et économie

Formation continue : CNAM / ICH initiée (droit de la propriété immobilière, urbanisme et droit du logement social)

Animatrice de la Fresque du Climat



Missions : quali quanti, geomarketing, gestion de projet



Expérience variée en terme de secteurs d'activité : Banque (Crédit Mutuel CIC), Immobilier (Ataraxia CM CIC immobilier), Presse (Ouest France / Comareg), Tourisme (Lucien Barrière).







CONTACT : elisehautbois@yahoo.fr



Mes compétences :

Communication

Études marketing

Géomarketing

Immobilier

Innovation

Marketing

Qualité

Statistiques

Fresqueuse