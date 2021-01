Elisabeth TAVERNIER

Commençons par nous écrire...pour échanger...afin de bâtir un vrai projet. professionnel...qui nous tient à coeur....En France ou Ailleurs...



Issue d'une formation axée sur le tourisme, j'ai occupé durant 9 ans, un poste à caractère technique et commercial.

J'aime le monde de l'entreprise et depuis plus de vingt ans, l'organisation des voyages, est un des fers de lance de ma vie professionnelle.

L'accueil, l'accompagnement, le guidage, la gestion des réservations et des ventes (individuels et groupes ),les cotations, les négociations tarifaires avec les prestataires,le suivi technique des dossiers de voyages ( de la signature du contrat au retour du client),l'approche d'une clientèle variée m'ont permis d'étendre mes compétences et de comprendre le mode de fonctionnement d'une société de services.

Est-ce un hasard, si je mettais à profit mon expertise, dans une nouvelle entreprise ?

Je pense que non...



Mes compétences :

Vente

Gestion de projet

Tourisme

Management

Marketing

Communication

Développement commercial