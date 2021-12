Elisabeth VELON

Je suis une femme dynamique, rigoureuse, méthodique et adaptable.

Je possède, de façon marquée, le sens des relations et le souci de la qualité. Ce sont deux valeurs essentielles sur lesquelles reposent ma motivation et le sens donné à ma profession.

Je suis une personne très organisée, sachant rechercher les moyens nécessaires à l’obtention de résultats et la concrétisation des objectifs assignés.



Et passionnée par son métier …



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Santé

Communication

Sociologie des organisations

Gestion du risque

Management

Soins infirmiers

Gestion de projet

Formation