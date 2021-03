Elodie COLIN

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE



Responsable Ressources Humaines chez Lejaby SAS à Rillieux la Pape (Gestion de 350 salariés): de Nov 07 à ce jour.

- Organiser le recrutement et l'intégration des collaborateurs

- Assurer la Gestion du personnel : établissement des contrats de travail, gestion des départs des collaborateurs, mise en œuvre des procédures disciplinaires et suivi des dossiers prud’homaux

- Etre un support fonctionnel aux opérationnels : conseiller les managers sur la gestion du personnel

- Gestion des relations sociales : assure la présidence des réunions du CE, des DP et du CHSCT.

- Développement des compétences : entretien annuel, analyse des besoins en formation

- Veiller au respect de la législation sociale et du règlement intérieur





Responsable Ressources Humaines chez Alcan Packaging Dijon (site de 300 salariés) : de juillet 2005 à novembre 2007.

Management d’une équipe de 3 personnes. Membre du comité de direction.

- Assurer le recrutement et l’intégration des collaborateurs

- Gérer les évolutions d’organisation en partenariat avec l’encadrement du site

- Elaboration du plan de formation, déploiement et suivi de ce plan

- Faire vivre et évoluer le système de management de la performance et le développement des compétences (entretiens annuels, diagnostic GPEC, matrices de polyvalence, référentiels métiers)

- Relations sociales : préparation et participation aux réunions du CE et des DP / négociations avec les délégués syndicaux (ex. accord GPEC, intéressement technique, mutuelle obligatoire)

- Participation à l’élaboration des Budgets de masse salariale

- Participer au développement de l’information et de la Communication interne

- Superviser la gestion administrative du personnel

- Implication dans la démarche sécurité en collaboration avec le coordinateur ESS

- Projets RH : mise en place d’une politique reconnaissance et d’un système de suggestion

- Conseiller les managers en matière de réglementation du travail (veille juridique et sociale)





Assistante Ressources Humaines chez Alcan Packaging Dijon (site de 300 salariés) : de juillet 2004 à juin 2005

- Assurer la gestion administrative du personnel (DUE, contrats, absences, disciplinaire…) et de la population intérimaire (recrutement, motifs, horaires, …)

- Suivi des indicateurs RH : Effectif Equivalent Temps Plein, taux d’absentéisme, heures travaillées, réalisé plan de formation…

- Participer à la communication interne des informations sur le site auprès de l’ensemble des opérationnels (Notes, élaboration du journal d’usine, communication vidéo…)

- Assurer la gestion de dossiers ponctuels (organisation des élections DP/CE, bilan social…)



FORMATION



2004 DESS Gestion des Ressources Humaines à l’Université de Bourgogne (mention Assez Bien).

Mémoire : « promouvoir une gestion par les compétences ».

Stage au sein du Service Ressources Humaines chez Péchiney/Alcan à Dijon (3mois)



2003 Maîtrise AES (Administration Economique et Sociale) mention Gestion des Entreprises à l’Université de Bourgogne (mention Assez Bien).

Stage sur le leadership formation axée autour de la communication (Conduite de réunion / Analyse de situation / Prise de décision en groupe).

Stage au sein du Service Ressources Humaines chez Péchiney/Alcan à Dijon (3 mois)

Stage au sein du Service Ressources Humaines chez TPC (Thomson) à Beaune (2mois)



2002 Stage au sein de la Direction des Ressources Humaines chez Groupama à Dijon (3 mois)



1996 Baccalauréat ES (Economique et Social) au Lycée Clos Maire à Beaune.



Mes compétences :

Ressources humaines