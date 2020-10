élodie MICHEL

Passionnée d'immobilier, j'ai eu l'occasion, tout au long de mon parcours d'appréhender différents types de métiers tels que le financement des professionnels de l'immobilier ou encore le métier d'agent immobilier.



Actuellement Responsable Commerciale au sein de la Direction du Développement de la SOCFIM, filiale spécialisée dans le financement des professionnels de l'immobilier (promoteurs, lotisseurs, marchands de biens et investisseurs) du groupe BPCE basée à Paris, j'ai désormais un projet d'installation à long terme sur Rennes.



Au niveau professionnel, mon expérience de près de 10 ans au sein du groupe BPCE me permet de bénéficier de connaissances approfondies dans le financement des professionnels de l'immobilier, les marchés immobiliers ainsi que le conseil et l'accompagnement aux clients.