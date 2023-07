Elodie RZEZNIK

Hays plc est le leader mondial du recrutement spécialisé. Nous sommes les experts pour recruter des professionnels qualifiés et compétents à travers le monde.



Chaque année, nous recrutons 55 000 candidats et 182 000 intérimaires pour le compte de milliers d’entreprises des secteurs privé et public, sur des postes en CDI, CDD, travail temporaire et en contracting.

La combinaison de notre expertise à travers un éventail de spécialisations métiers et secteurs fait de nous un recruteur inégalé dans le monde du travail.



Hays France compte aujourd’hui plus de 450 collaborateurs couvrant 25 spécialisations métiers au sein de 15 villes (Paris, Bordeaux, Dijon, Lyon, Lille, Aix-en-Provence, Toulouse, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Strasbourg, Tours, Rennes, Rouen).



