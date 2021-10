Elodie SURROIS

Diplômée depuis 2009 d'un IUT Génie Biologique option Diététique, jexerce aujourd'hui mon métier de diététicienne depuis 9 ans. Mes différentes expériences, aussi bien dans les secteurs hospitaliers, en centre de rééquilibrage alimentaire ainsi qu'en pharmacie m'ont permis de découvrir les différents aspects de mon métier.

De la création de régimes adaptés aux pathologies traitées en milieu hospitalier à l'élaboration de projets d'éducation nutritionnel, le métier de diététicienne me permet de m'épanouir chaque jour un peu plus.



Formée au travail en équipe et rigoureuse dans chacune de mes démarches, je vis chaque jour ce métier comme une passion.