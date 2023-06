Responsable d'Agence / Courtière en prêt immobilier, Isère



Mes compétences :

Organisation et rigueur

Efficacité et réactivité

Management d'équipe

Suivi et analyse de résultats

Animation et formation

Sens commercial et de la relation client

Gestion d'agence

Gestion d'activité

Bon rédactionnel

Aisance relationnelle

Aisance informatique