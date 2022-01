Elphenor ROMUALD

Madame,Monsieur



Je m'appelle ROMUALD ELPHENOR Titulaire d'un BTS en management des unités commerciales obtenu en 2014. Je suis a la recherche d'un poste de Adjoint de magasin, par conséquent je suis donc entièrement à l'écoute de vos proposition pertinente.

Après un poste de Premier vendeur au sein groupe Hema France, je souhaite accéder à de nouvelles responsabilités professionnelles afin de donner un nouvel élan à ma carrière.



J’ai particulièrement à cœur de relever des défis, d’atteindre des objectifs ambitieux et de partager des succès collectifs avec mes collaborateurs, tout en portant les valeurs de la société.

Je pense que mon sens du travail bien fait, mon dynamisme ainsi que ma volonté de réussir sont des facteurs de succès qui me permettront de mener a bien les missions que mes futur activité de manager me donneront a réaliser.



En vous remerciant par avance pour l’intérêt que vous voudrez bien réserver à ma candidature et en restant à votre entière disposition pour pouvoir me présenter plus en détail lors d’un entretien que vous souhaiterez m’accorder , je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes dévoués sentiments.



Mes compétences :

Merchandising

Leadership

Management

Développement commercial

Analyse financière