Elsa BARON

Géographe issue d'une formation Bac + 5, je me suis spécialisée dès la licence sur les problématiques TIC et aménagement du territoire. Forte d'une expérience de 3 ans comme chargée de mission au sein de l'Observatoire des Territoires Numériques (OTeN), je souhaite aujourd'hui poursuivre mon parcours opérationnel dans ce secteur auprès d'une collectivité, ou autre organisation institutionnelle.



Mes missions au sein de l'Observatoire des Territoires Numériques m'ont permis d'acquérir une vision large et transversale du potentiel que représentent les TIC au service du développement et du dynamisme d'un territoire. J'ai ainsi analysé et évalué de nombreuses initiatives innovantes portées par différents territoires, notamment des régions. J'ai assuré, dans le cadre d ‘un projet européen, la réalisation et l’animation d'un annuaire web géolocalisant les acteurs du numérique institutionnels français et les décrivant sous la forme de fiches détaillées. Cet annuaire a été la base de connaissance pour de nombreuses réflexions et actions engagées par la suite, notamment pour mesurer le lien entre présence de ressources TIC territoriales et dynamique (économie, santé, éducation, transports…). Les différents travaux menés m'ont permis de confirmer que les TIC sont un outil nécessitant une démarche globale de développement du territoire, qui doit se construire en concertation avec les acteurs présents, élus et agents des collectivités, associations, société civile, recherche, entreprises, etc.



J'ai également eu l'occasion de suivre les projets de libération des données publiques mis en place par certaines collectivités (Rennes par exemple) ou en cours de déploiement (Midi-Pyrénées). Cette problématique est aujourd'hui incontournable pour les collectivités et il est urgent de mener un travail important de sensibilisation auprès des élus, des agents et du grand public montrant l’intérêt et le potentiel que représente l'Open Data.



J'ai développé une sensibilité plus personnelle pour les questions concernant l'appropriation des TIC par les publics dits éloignés, et la question de l'accès public à Internet qui lui est attachée. Je suis très impliquée par la problématique des EPN, de leur rôle nouveau (ou en évolution), et celui du métier de médiateur.



Mes compétences :

Rédaction de contenus web

Elaboration de cahier des charges

Maîtrise des outils bureautique et web

Maîtrise des réseaux sociaux

Fonctionnement des collectivités

Financements européens

Maîtrise des outils de PAO