Elsa CORREIA

Ayant achevé mon Master 1 Chargé de clientèle pro / entrepreneur en alternance à l’IUP Banque Assurance de Caen en collaboration avec la Caisse d’Epargne, je vous propose ma candidature pour un poste de chargé de clientèle professionnelle.



Après une expérience enrichissante dans le commerce et le management, j’ai souhaité opérer une reconversion vers ce métier tout aussi intéressant. Aussi, pour réussir au mieux ce projet, j’ai fait le choix d’intégrer ce master pour travailler sur les compétences techniques requis. Passer par l’alternance m’a permis d’apprendre à bien utiliser ces compétences et à mieux appréhender ce poste.



Mon dynamisme mêlé à mon sens relationnel et à mon écoute seront des atouts pour nouer une relation de confiance avec les clients professionnels. Mon esprit d’analyse et ma rigueur me permettront de répondre à leurs demandes et d’anticiper leurs futurs besoins.



Mes compétences :

Banque

Commercial

Management

Management commercial

Finance

Vente

Assurance