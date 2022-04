Elsa DELAUNAY

Ayant multiplié les expériences professionnelles et personnelles en France et à l'étranger, j'ai acquis une grande capacité d'adaptation et de communication. Je m'investie à 100% dans les projets que j'entreprends et je n'hésite pas à me lancer des défis quand le poste me le permet.



Je suis actuellement responsable d'une structure d'entreprenariat social à Bali ou le panel de responsabilités varié m'a permis de développer mes compétences en management des ressources humaines et matérielle afin d'assurer la pérennité et le succès de ce projet.



En parallèle, je suis dans une dynamique d'auto-formation sur des domaines variés, dernièrement par exemple sur Wordpress et CSS.



Étant flexible géographiquement et professionnellement, je suis ouverte à de nouveaux challenges et opportunités de travail.



Mes compétences :

Capacité d'adaptation rapide au changement

Capacité relationnelle

Gestion des Réclamations

Capacité à travailler en équipe

Connaissance des hébergements touristiques

Capacité à prendre des initiatives

Gestion de projet

Négociation commerciale

Développement commercial

Gestion de la formation

Gestion des ressources humaines

Management Interculturel

Management de la qualité