Elsa GADENNE

J’évolue depuis maintenant 8 ans dans le vaste domaine du digital !

Actuellement UX Manager chez Humanis, je travaille essentiellement sur l'optimisation des nos parcours clients achat et fidélisation;



Mes domaines de compétences tournent autour des axes suivants :



UX - UI

// Analyse de parcours

// Animations d’ateliers pour modélisation de l’expérience utilisateur (focus group, entretien, brainstorming)

// Cadrage et scénarisation de l’expérience utilisateur (création de personae, carte d’empathie, parcours)

// Design des interfaces (zoning, wireframes, suivi maquettes)

// Evaluation de l’expérience utilisateur (A/B testing, test utilisateur, questionnaire)



Webmarketing

// Création de programmes relationnels d’accueil

// E-prm

// Mécanique de personnalisation marketing

// Bonne connaissance SEO



J'aime étudier, conseiller et être force de proposition. Sérieuse, dynamique, j’aime travailler en équipe et apporter des idées nouvelles.



Mes compétences :

Webmarketing

Chargée de communication

Conseil en communication

Référencement

Chef de publicité

Digital

UX Design

Chef de projet web

eCRM