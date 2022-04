Depuis 2001 je travaille dans le milieu de l'insertion professionnelle en tant que formatrice et en tant que conseillère emploi.



Mes compétences :

Accueillir la personne et établir un diagnostic de

Informer et aider la personne dans son orientation

Accompagner à l'élaboration des parcours

Réaliser un partenariat

Avoir une capacité d'écoute