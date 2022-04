Elsa HALLAK

Conception et réalisation : projets éditoriaux, expositions, circuits touristiques.



Editrice free-lance de beaux livres et livres d'art :

De l'idée à la réalisation en partenariat avec des maisons d'édition, en France et à l'étranger.

Gestion éditoriale, coéditions et partenariats.



> 2005 - à aujourd'hui : Editrice free-lance.

Conception de projets d'édition (beaux livres et livres d'art) en collaboration avec diverses maisons d'édition.

Coéditions & partenariats.



> 1993 - 2005 / Bower International Copyright Management - Editions Vilo

+ Agent de photographes et artistes peintres pour la gestion de droits de reproduction, en France et à l'étranger. Divers supports : puzzles, calendriers, affiches, cartes postales, sérigraphies, publicités, mugs….

+ Gestion complète des parutions de beaux livres de Vilo, Paris.



> 1985 - 1993 / Editions AGEP, Marseille - VILO, Paris

Editions de cartes postales, affiches, calendriers et de beaux livres.



2 - Communication : expositions et événements culturels.



3 - Conception de circuits touristiques en Provence en partenariat avec une agence de voyage spécialisée.



Contact : elsahallak@yahoo.fr



Mes compétences :

Conception