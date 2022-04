Elsa HERITIER

Après avoir obtenu un DEA de droit social à la Sorbonne, j’ai été engagée en qualité de juriste de droit social au sein du Groupe INDITEX (Sociétés ZARA, BERSHKA, MASSIMO DUTTI, STRADIVARIUS, ZARA HOME, SKHUABAN....



J'ai par la suite intégré la Société Générale.

Les missions qui me sont confiées dans ce cadre sont vastes et touchent tant aux relations individuelles qu'aux les contentieux sociaux du travail.



Ces expériences m’ont permis de développer une réelle connaissance du droit du travail et m’ont confortée dans ma volonté d’évoluer dans ce domaine.



En outre, disposant d’une solide formation en anglais juridique (études en Angleterre, obtention d’un LLB à Thames Valley University, Londres), je serais intéressée de pouvoir éventuellement approfondir mes connaissances tout en restant dans le domaine du droit du travail.



Pour finir, très mobile et passionnée par les voyages et les autres cultures, je souhaiterais évoluer dans un contexte international.



