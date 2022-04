Traductrice de l'anglais et de l'espagnol vers le français depuis 10 ans maintenant, j'ai également une grande expérience en relecture, traduction audiovisuelle (transcription et sous-titrage), ainsi qu'en rédaction d'articles de blogs ou sites Internet.



Spécialisée dans le rédactionnel et l'édition, j'apprécie particulièrement les domaines de la communication, du marketing, du tourisme, de l'horlogerie, de l'équitation, de l'environnement en général (faune et flore, écoconstruction, permaculture...), de la cuisine... mais je ne m'arrête pas à ces thématiques uniquement !



N'hésitez pas à me contacter pour vos traductions, relectures, sous-titrages et rédactions !



Elsa Hoffmann

elsa.lemee@gmail.com / 06 48 01 71 51

Site Internet : https://ehtraduction.wixsite.com/eh-traduction



Mes compétences :

Gestion de projet

Sous-titrage

Traduction

Relecture / corrections

Rédaction

Rédaction de contenus