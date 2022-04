En parallèle à une formation universitaire de psychologue et une spécialisation en Ressources Humaines, j’ai développé des compétences en relation clients ainsi qu’en recrutement.



Je suis aujourd’hui à l’écoute d’opportunité(s) au sein de cabinet(s) de recrutement ou SSII en tant que chargée de recrutement et aspire sur du plus long terme à évoluer sur des missions commerciales afin de devenir Consultante.



Mes compétences :

Administration du personnel

Recrutement

Psychologie

Commerce

Pack Office